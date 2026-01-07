Elezioni in Provincia il 15 marzo | Proroga improbabile Centrodestra quattro candidati in lizza

Il 15 marzo si terranno le elezioni in Provincia, con quattro candidati in corsa rappresentanti del centrodestra. La possibilità di una proroga appare improbabile, poiché dipende dall’approvazione del decreto legislativo. Fino a quando non sarà convertito in legge, resta difficile prevedere eventuali modifiche alle date stabilite. La certezza delle elezioni rimane dunque legata all’esito di questo iter legislativo.

La certezza arriverà solo quando il decreto diventerà Legge, ma il sentiment condiviso è che le chance di una proroga siano veramente ridotte al lumicino. Le elezioni provinciali saranno dunque con grande probabilità il prossimo 15 marzo 2026, giorno in cui i sindaci bergamaschi saranno chiamati a scegliere la figura destinata a guidare via Tasso nei prossimi cinque anni. Erano state le stesse Province a chiedere che un rinvio verso l’autunno, con possibile data il 18 ottobre. L’ Unione delle Province Italiane (Upi), ente guidato dal presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, aveva espressamente richiesto al governo di convocare l’elettorato una sola volta, concedendo una proroga ai presidenti e ai consigli in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 gennaio di quest’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

