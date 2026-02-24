Mercoledì 3 è già in pista e aggiunge al suo cast una star di Stranger Things

Mercoledì 3 ha iniziato le riprese, portando in scena un nuovo personaggio interpretato da Winona Ryder, nota per il suo ruolo in Stranger Things. La scelta di coinvolgere l’attrice, tornata recentemente in tv, ha generato grande interesse tra i fan. Durante le prime riprese, sono state catturate alcune scene che mostrano la sua presenza sul set. La produzione continua a lavorare con entusiasmo per portare avanti la nuova stagione.

Mercoledì 3 ha superato il primo ciak, con tanto di primo teaser video a soddisfare parte della curiosità dei fan, ma cosa sappiamo davvero sui nuovi episodi? Beh, la notizia più grande riguarda l'ingresso di Winona Ryder, icona del cinema anni '90 tornata in auge sul piccolo schermo dal 2017 con Stranger Things. Chi entra e chi esce dal cast in Mercoledì 3. Gli interpreti dei beniamini dei fan dello show - Enid, lo Zio Fester e Agnes -, torneranno nella terza stagione assieme ai protagonisti della famiglia Addams. Ma sono confermati anche Billie Piper nei panni dell'insegnante di musica, Hunter Doohan (Tyler) e Grandmama (Joanna Lumley). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

