Stranger Things 5 | Record storico su Netflix e caccia al trono di Mercoledì
La quinta stagione di Stranger Things segna la conclusione di un percorso iniziato oltre tre anni fa, attirando l’attenzione di milioni di spettatori su Netflix. Con l’atteso finale, la serie si prepara a confermare il suo ruolo di protagonista nel panorama dello streaming, mentre la caccia al “trono” di Mercoledì si intensifica. Un momento importante per i fan e gli appassionati di narrazione seriale.
L’attesa è finita. Dopo oltre tre anni di sospiri e teorie, la quinta stagione di Stranger Things si appresta a vivere il suo atto finale. Nonostante la controversa decisione di Netflix di suddividere l’ultima stagione in tre diverse date di uscita, il successo del fenomeno globale dei fratelli Duffer è indiscutibile. Domani sera andrà in onda l’attesissima première dell’ultimo episodio, che segnerà l’addio definitivo ai ragazzi di Hawkins. Record di Natale: Stranger Things 5 domina le classifiche. I dati ufficiali rilasciati da Netflix confermano che la serie è ancora il pilastro della piattaforma. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
