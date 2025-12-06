Dopo tre anni di attesa snervante, Stranger Things è tornato su Netflix a novembre scorso, e il quarto episodio del Volume 1 della quinta stagione ha lasciato tutti a bocca aperta. Non solo i fan incollati allo schermo, ma anche il cast stesso. Un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della serie ci porta dietro le quinte di quel momento esatto: la table read dell’episodio 4, quando Noah Schnapp e i suoi colleghi hanno scoperto per la prima volta il destino di Will Byers. E le loro reazioni sono autentiche quanto le nostre. Nel filmato, Matt Duffer, una metà della coppia creativa dietro il fenomeno Stranger Things insieme al fratello Ross, legge le descrizioni delle scene mentre il cast segue le proprie battute. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stranger Things 5, il video della reazione del cast al plot twist su Will è meraviglioso