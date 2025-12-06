Stranger Things 5 il video della reazione del cast al plot twist su Will è meraviglioso
Dopo tre anni di attesa snervante, Stranger Things è tornato su Netflix a novembre scorso, e il quarto episodio del Volume 1 della quinta stagione ha lasciato tutti a bocca aperta. Non solo i fan incollati allo schermo, ma anche il cast stesso. Un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della serie ci porta dietro le quinte di quel momento esatto: la table read dell’episodio 4, quando Noah Schnapp e i suoi colleghi hanno scoperto per la prima volta il destino di Will Byers. E le loro reazioni sono autentiche quanto le nostre. Nel filmato, Matt Duffer, una metà della coppia creativa dietro il fenomeno Stranger Things insieme al fratello Ross, legge le descrizioni delle scene mentre il cast segue le proprie battute. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altre letture consigliate
Fermento35mm. . La nostra Stranger Things non viene dal Sottosopra… ma una volta assaggiata, ci finisci tu. Semplicemente irresistibile. - facebook.com Vai su Facebook
dietro le quinte di Stranger Things 5 ? Vai su X
Stranger Things 5, Gerry Scotti sfida Vecna: il video social che fa impazzire i fan - Gerry Scotti entra a sorpresa nel mondo di Hawkins: nel nuovo video social scappa da Vecna a ritmo di un remix irresistibile delle sue iconiche esclamazioni. Si legge su libero.it
Stranger Things – Stagione 5: il video delle reazioni al “tavolo di lettura” del finale del Volume 1! - Netflix ha diffuso un estratto dal "tavolo di lettura" del finale di Stranger Things - cinefilos.it scrive
Stranger Things 5: l’imbarazzante errore nel videogioco a cui gioca Derek [VIDEO] - Come sappiamo, l'accuratezza nella rappresentazione di un periodo specifico - Segnala lascimmiapensa.com
Stranger Things 5, quando esce la parte 2? - di Stranger Things ha debuttato, ma quando esce la parte 2? Lo riporta tvserial.it
Stranger Things 5, anche Gerry Scotti fugge da Vecna nel nuovo video! - Gerry Scotti ci ha svelato la canzone che gli permetterebbe di sfuggire a Vecna in Stranger Things: no, non è Kate Bush! Lo riporta serial.everyeye.it
Stranger Things 5, Netflix annuncia la durata dell'episodio finale: l'evento che cambierà tutto - Il gran finale di Stranger Things 5 si avvicina: Netflix prepara un evento epico (dalla durata pazzesca) tra segreti del passato e misteri del Sottosopra. Segnala libero.it