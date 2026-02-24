Mercedes Glc 53 Amg | un sei cilindri biturbo sotto il cofano

Mercedes GLC 53 AMG ha ricevuto un motore sei cilindri biturbo, deciso a rafforzare le prestazioni. La causa di questa modifica è la volontà di offrire un SUV più potente e dinamico. Il risultato è un veicolo capace di scattare da 0 a 100 kmh in 4,2 secondi, grazie a 449 cavalli sotto il cofano. Questa versione si distingue per la sua agilità e velocità, attirando l’attenzione degli appassionati di guida sportiva.

Fino ad oggi, per l'attuale generazione di Mercedes Glc tutte le versioni sportive firmate Amg facevano affidamento su un quattro cilindri con turbo elettrico capace di prestazioni da record. Nel caso della Glc 43 Amg questo si traduce in una potenza di 422 Cv e uno 0-100 in 4,5 secondi, mentre per l'estrema Glc 63 Amg S ci si spinge fino alla vertiginosa quota di 680 Cv, dei quali ben 476 provengono dal solo quattro cilindri. Ora però la situazione è cambiata, perché in quel di Affalterbach si è deciso di mettere a punto una terza versione, per la prima volta equipaggiata con un motore sei cilindri in linea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mercedes GLC 53: torna il 6 cilindri, più piacere di guida e addio ai 4 cilindri contestati dai puristi.La Mercedes-AMG GLC torna a usare il motore a sei cilindri, lasciando dietro di sé i quattro cilindri che avevano diviso i clienti.

Debutta la nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+Debutta la nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+.

2025 Mercedes-Benz GLE - New Updates, Refreshed Styling, and Premium Customization!

La Mia Auto: tutteLa Mercedes Glc è tornata tra le mani della divisione Amg, per trasformarsi in un nuovo Suv sportivo da 449 Cv con un'accelerazione 0-100 km/h in 4,2 secondi. Per la prima volta, anziché un quattro ci ... gazzetta.it

Nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+: motore, prestazioni e caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche, motore sei cilindri 3.0, prestazioni, trazione integrale e soluzioni di dinamica della Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+. newsauto.it

