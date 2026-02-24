Calciomercato Milan sfuma il potenziale colpo McKennie | rinnovo con la Juventus ai dettagli

Il Milan ha rinunciato all’acquisto di Weston McKennie perché il giocatore ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Juventus, prolungando l’accordo fino al 2025. La trattativa tra il centrocampista statunitense e i bianconeri si era fatta complicata, spingendo il club rossonero a cambiare obiettivo. McKennie, che era in scadenza di contratto, rimarrà a Torino almeno per un’altra stagione. La prossima mossa del Milan potrebbe essere un’altra ricerca sul mercato.

Un giocatore come l'americano, capace di ricoprire con abilità più ruoli (dal terzino alla mezzala, per arrivare a giocare persino trequartista e 'falso nueve'), in fin dei conti, farebbe comodo a qualsiasi squadra. E i suoi numeri stagionali con la 'Vecchia Signora' sono importanti: fin qui, 7 gol e 7 assist in 36 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia in 2.815' sul terreno di gioco. Insomma, un affare prenderlo a parametro zero. Tanto il Milan quanto qualsiasi altra società, però, si dovrà rassegnare, perché McKennie è giunto - secondo diverse fonte giornalistiche - ad un passo dal rinnovo del suo contratto con la Juventus.