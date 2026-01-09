Nel mercato dell’Inter, si susseguono aggiornamenti sul futuro di Frattesi. Moretto ha rivelato le proposte avanzate da Nottingham e Galatasaray, evidenziando anche l’interesse della Juventus. Queste informazioni offrono uno sguardo approfondito sulle trattative in corso, contribuendo a chiarire le possibili destinazioni del giocatore. Restano da seguire gli sviluppi delle prossime settimane, che potrebbero influenzare significativamente la composizione della rosa nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, Moretto parla così del futuro di Frattesi e svela nuovi dettagli sulle offerte di Galatasaray e Nottingham. Il futuro di Davide Frattesi è uno dei temi più caldi di questa sessione invernale e le ultime indiscrezioni fornite da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, confermano una situazione in pieno fermento. Il centrocampista azzurro è finito nel mirino di diversi club, soprattutto all’estero, ma le trattative faticano a decollare a causa delle rigide richieste dell’ Inter. I nerazzurri, infatti, non sembrano intenzionati a fare sconti sulla formula del trasferimento, puntando a una cessione che garantisca l’incasso definitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, Moretto svela nuovi dettagli sul futuro di Frattesi: «Ecco le formule proposte da Nottingham e Galatasaray, ma attenzione alla Juventus…»

