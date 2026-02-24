Mercato Cagliari il retroscena sull’arrivo di Palestra | ecco cosa c’è dietro l’operazione

Il mercato di Cagliari ha visto l’arrivo di una nuova palestra, causato dalla richiesta dei giocatori di migliorare le strutture di allenamento. La società ha deciso di investire nella ristrutturazione degli spazi, puntando a offrire ambienti più moderni e funzionali. Questa mossa mira a rafforzare il settore fitness e motivare il team durante la preparazione. La decisione è stata presa dopo un’attenta analisi delle esigenze della squadra.

Mercato Parma, vicinissimo l’arrivo di Luvumbo dal Cagliari: ecco cosa manca per la chiusura dell’operazioneIl Parma si avvicina sempre di più a portare a casa Zito Luvumbo dal Cagliari.

Palestra Juve, Percassi rivela sull’obiettivo bianconero: «Lascerà il Cagliari a gennaio? Ecco la verità sul suo futuro». Cosa ha detto!L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha commentato le possibilità di un trasferimento di un giocatore dal Cagliari alla Juventus a gennaio.

Calciomercato Cagliari, il retroscena dietro l’arrivo di Palestra in Sardegna: ecco i dettagliCalciomercato Cagliari, è stato svelato un retroscena dietro il trasferimento in prestito dell’esterno dall’Atalanta. Ecco i dettagli Il calciomercato è fatto di intuizioni, ma quello dell’Atalanta so ... cagliarinews24.com

Palestra e Bernasconi, doppia scommessa vinta. E c’è un retroscenaNella sua edizione digitale, Il Giorno ha raccontato un interessante retroscena di mercato legato al trasferimento di Palestra al Cagliari. Stando a quanto riportato dal quotidiano, tra le ragioni ... calcioatalanta.it

