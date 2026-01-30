Il Parma si avvicina sempre di più a portare a casa Zito Luvumbo dal Cagliari. I dirigenti dei ducali hanno programmato un incontro per cercare di chiudere l’affare e portare il giocatore in Emilia. La trattativa è in fase avanzata, ma manca ancora qualche dettaglio prima di definire definitivamente l’accordo. Nei prossimi giorni si saprà se il trasferimento andrà in porto.

Maignan Milan, si viaggia spediti verso la firma, poi Loftus-Cheek: tre rinnovi nel mirino dei rossoneri. Mentre Modric. Calciomercato Juve, quella clamorosa idea dei bianconeri può trasformarsi in realtà? Ecco la situazione Maignan Milan, si viaggia spediti verso la firma, poi Loftus-Cheek: tre rinnovi nel mirino dei rossoneri. Mentre Modric. Calciomercato Juve, quella clamorosa idea dei bianconeri può trasformarsi in realtà? Ecco la situazione Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund, ecco quale sarà il suo futuro Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Parma, vicinissimo l’arrivo di Luvumbo dal Cagliari: ecco cosa manca per la chiusura dell’operazione

Approfondimenti su Luvumbo Cagliari

Il Genoa si avvicina all’accordo con Matteo Dagasso del Pescara, con la trattativa ormai in fase conclusiva.

Il mercato del Cagliari si sta sviluppando con nuovi aggiornamenti sulla possibile cessione di Zito Luvumbo in cambio di Patrick Cutrone.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Luvumbo Cagliari

Argomenti discussi: Calciomercato 2026: news, indiscrezioni e trattative del 28 gennaio; Il mercato di giornata: Bologna, idea Asllani, Sulemana torna a Cagliari, Fabbian va a Firenze; LIVE Calciomercato | Cagliari, visite mediche per Beidi Gallea e Di Paolo a Roma; Lariosport.it.

Serie A, il mercato: il Parma prende Nicolussi Caviglia, vicino un colpo per il GenoaSi muove il mercato delle squadre che devono lottare per non retrocedere. E se il Lecce attende solo di capire se rilevare Zanon dalla Carrarese (sarebbe il vice Veiga), le altre hanno bisogno di oper ... calciolecce.it

Parma, Cutrone ai saluti: è fatta per il passaggio al Monza. Al suo posto è vicino LuvumboPatrick Cutrone è pronto a lasciare il Parma per accasarsi al Monza. Secondo quanto raccolto da TMW i club hanno raggiunto l'accordo e la. tuttomercatoweb.com

Il mercato del Parma: dall'Inter arriva Franco Ezequiel Carboni, in prestito con diritto di riscatto x.com

Mercato Parma Quanto colpi a gennaio! - facebook.com facebook