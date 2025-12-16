A partire dal 1° gennaio 2026, potrebbero entrare in vigore nuove normative sul bollo auto, con possibili esenzioni per veicoli ibridi ed elettrici. Queste modifiche potrebbero influenzare i costi di gestione dei veicoli, introducendo limiti e agevolazioni per alcune tipologie di automobili.

© Quifinanza.it - Bollo auto, esenzione per auto ibride ed elettriche dal 2026 ma c’è un limite

A partire dal 1° gennaio 2026 potrebbero entrare in vigore importanti novità sul bollo auto, con un impatto diretto sui costi di gestione dei veicoli. A riportarlo è Adnkronos che spiega che le misure allo studio puntano su due direttrici principali: alleggerire il peso fiscale per i contribuenti economicamente più fragili e rafforzare gli incentivi alla mobilità a basse emissioni, in particolare per le auto ibride ed elettriche. Il bollo resta una tassa regionale, ma il quadro delle esenzioni tende a diventare più articolato e selettivo. Le esenzioni per le auto ibride ed elettriche. Uno degli elementi centrali riguarda le auto ibride ed elettriche. Quifinanza.it

BOLLO AUTO: quando scatta l'ESENZIONE?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bollo auto, esenzione per auto ibride ed elettriche dal 2026 ma c’è un limite - Chi non paga, per quanto tempo e cosa cambia dal primo gennaio ... quifinanza.it