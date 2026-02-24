Medici cubani necessari in Calabria | Occhiuto incontra l' ambasciatore Usa Hammer

Il governatore della Calabria ha incontrato l’ambasciatore americano a Cuba, Mike Hammer, per discutere della carenza di medici cubani nella regione. La discussione si è concentrata sulla possibilità di rafforzare i servizi sanitari locali attraverso l’invio di professionisti provenienti dall’isola caraibica. Durante l’incontro, sono state valutate le esigenze specifiche delle strutture ospedaliere calabresi e i modi per facilitare il trasferimento dei medici. La questione resta al centro delle attenzioni regionali.

Il governatore ha aggiunto: "La Regione è disponibile ad accogliere tutti i medici, comunitari, extracomunitari, cubani non vincolati alla missione già esistente, che in autonomia vogliano venire a lavorare in Calabria" “Ho incontrato l'ambasciatore Mike Hammer, incaricato d'affari statunitense a Cuba, accompagnato da Terrence Flynn, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli. Abbiamo avuto un lungo e cordiale colloquio, parlando delle urgenti necessità della sanità calabrese e delle complessità riguardo la missione dei medici cubani". Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine dell'incontro avvenuto alla Cittadella regionale a Catanzaro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Calabria: Occhiuto sfida USA, medici cubani restano in campo.

Calabria sfida USA: Occhiuto difende i medici cubani, vertice

