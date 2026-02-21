Calabria | Occhiuto sfida USA medici cubani restano in campo
Il governatore Occhiuto ha deciso di mantenere i medici cubani in Calabria, nonostante le pressioni degli Stati Uniti. La decisione arriva mentre si prepara l’arrivo di Mike Hammer, rappresentante diplomatico americano. La regione punta a garantire i servizi sanitari, affidandosi all’esperienza dei medici stranieri. L’ente regionale ha confermato che le collaborazioni continueranno, anche di fronte alle richieste di interrompere i contratti. La questione resta al centro del dibattito locale.
Medici cubani in Calabria: Occhiuto respinge le pressioni e guarda all’arrivo di Mike Hammer. La sanità calabrese continua a fare affidamento sull’esperienza dei medici cubani, nonostante le crescenti difficoltà e le pressioni internazionali che mirano a interrompere queste collaborazioni. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha ribadito con fermezza la permanenza dei professionisti caraibici sul territorio, sottolineando il loro ruolo imprescindibile nel garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione. Questa decisione si colloca in un contesto geopolitico delicato, caratterizzato da una posizione critica da parte degli Stati Uniti nei confronti di tali accordi.🔗 Leggi su Ameve.eu
