Calabria sfida USA | Occhiuto difende i medici cubani vertice

Il governatore della Calabria ha difeso i medici cubani, sostenendo che lavorano con dedizione e competenza. La sua posizione deriva dalle critiche arrivate dall’estero, che accusano i professionisti di origine cubana di scarsa qualità. Per chiarire la situazione, ha annunciato un incontro con il rappresentante del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. La discussione mira a spiegare il ruolo dei medici cubani nella regione e a dissipare i dubbi sollevati.

Medici Cubani in Calabria: Occhiuto Ribadisce l’Impegno, in Arrivo Incontro con il Responsabile del Dipartamento di Stato Usa. La Regione Calabria si prepara a difendere la sua autonomia in materia sanitaria, ribadendo la sua determinazione a mantenere i medici cubani nel proprio sistema sanitario nonostante le possibili pressioni internazionali. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha espresso fiducia nella prosecuzione dell’accordo, sottolineando l’importanza di questi professionisti per garantire l’assistenza sanitaria nella regione, mentre è previsto un incontro con Mike Hammer, responsabile per gli affari statunitensi a Cuba, nella prossima settimana per discutere ulteriormente la questione. 🔗 Leggi su Ameve.eu Calabria: Occhiuto sfida USA, medici cubani restano in campo.Il governatore Occhiuto ha deciso di mantenere i medici cubani in Calabria, nonostante le pressioni degli Stati Uniti. Calabria: 400 medici cubani resistono alla pressione USA, l’ItaliaIn Calabria, circa 400 medici cubani continuano a lavorare nonostante le pressioni degli Stati Uniti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calabria, i dottori cubani restano: il governo dice no a Washington; Sanità in Calabria, i medici cubani restano al loro posto nonostante le presunte pressioni di Trump; Occhiuto sfida le pressioni Usa: I medici cubani restano in Calabria; Medici cubani, Occhiuto sfida il pressing USA: restano qui, sono determinanti. La Calabria dice no agli Usa, Occhiuto: I medici cubani restano nei nostri ospedaliPosso dirle che l’amministrazione americana, anche durante la presidenza Biden, non ha mai manifestato particolare entusiasmo rispetto alla nostra iniziativa di portare medici cubani in Calabria. Ma ... blitzquotidiano.it Medici cubani in Calabria, Occhiuto conferma: Resteranno. Con gli Usa confronto costruttivoIl presidente ribadisce la permanenza dei sanitari caraibici negli ospedali calabresi e annuncia un incontro con Mike Hammer ... reggiotv.it La Dierre Basketball Reggio Calabria si prepara ad affrontare la prossima sfida di campionato - facebook.com facebook Basket in carrozzina: la Reggio Calabria BiC sfida la capolista Sassari. Cugliandro: «Gara dura, ma ce la giochiamo». Poi testa all'Eurocup 2. Segui il link per approfondire: x.com