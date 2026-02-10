Trio Parazzoli Sanzò per i Concerti della Normale

Questa sera, nella Sala Azzurra della Normale, il trio composto da Carlo Maria Parazzoli, Luca Sanzò e Francesco Maria Parazzoli terrà un concerto della rassegna Scatola Sonora. L’appuntamento è alle 21 e promette un’esibizione intensa e coinvolgente, con musica da camera che mette in mostra il talento dei tre musicisti.

Nuovo appuntamento della rassegna Scatola Sonora nell'ambito de I concerti della Normale con il trio formato da Carlo Maria Parazzoli al violino, Luca Sanzò alla viola e Francesco Maria Parazzoli al violoncello, che si esibiranno lunedì 16 febbraio alle ore 21 presso la suggestiva Sala Azzurra.

