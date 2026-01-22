Scott McTominay si è affermato come elemento fondamentale del Napoli, dimostrando affidabilità e qualità in campo. La sua presenza stabile e le prestazioni convincenti hanno portato il club a considerare seriamente il rinnovo contrattuale. La dirigenza rossoblù valuta con attenzione le prossime mosse per consolidare ulteriormente il rapporto con il centrocampista, assicurandosi un elemento chiave per il futuro della squadra.

Scott McTominay è diventato il perno del Napoli. Gol, leadership e continuità: lo scozzese sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, con numeri che lo collocano al vertice anche in Europa. Come sottolinea Nicolò Schira su Tuttosport, McTominay ha già messo a segno nove reti complessive, cinque in campionato e quattro in Champions League, nessuno come lui tra i giocatori dei club italiani nelle competizioni Uefa. Un rendimento che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato ancora da Nicolò Schira per Tuttosport, dalla Premier League sono arrivati segnali d'interesse concreti, così come in estate non erano mancate offerte faraoniche dall'Arabia Saudita.

© Napolipiu.com - McTominay intoccabile: il Napoli pensa già al rinnovo

Napoli, rinnovo fino al 2030 per blindare il BIG! Il piano è già prontoIl Napoli lavora al rinnovo contrattuale di Scott McTominay, puntando a garantire stabilità al centrocampo fino al 2030.

