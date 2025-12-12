Rinnovo McKennie Juve si riapre la pista dopo l’ascesa con Spalletti? La posizione della dirigenza per il futuro dell’americano

Juventusnews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus potrebbe riaccendersi dopo la recente ascesa con l'arrivo di Spalletti. La dirigenza è ora pronta a valutare nuovamente il rinnovo del centrocampista americano, considerando le sue prestazioni e il ruolo nel progetto tecnico. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile trattativa e le prospettive per il suo futuro bianconero.

Rinnovo McKennie Juve, potrebbe riaprirsi la pista dopo l’exploit con Spalletti. La posizione della dirigenza sul suo futuro. Ultimissime. Il gol che ha sbloccato la complicata sfida di Champions League contro il Pafos è stato solo l’ultimo sigillo di una stagione in cui, ancora una volta, Weston McKennie ha dimostrato di essere una risorsa imprescindibile. E ora, con il mercato di gennaio alle porte, la Juve ha deciso di affrontare di petto la questione del suo futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha inserito il rinnovo del centrocampista americano tra le priorità dell’agenda delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rinnovo mckennie juve si riapre la pista dopo l8217ascesa con spalletti la posizione della dirigenza per il futuro dell8217americano

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie Juve, si riapre la pista dopo l’ascesa con Spalletti? La posizione della dirigenza per il futuro dell’americano

rinnovo mckennie juve riapreMcKennie importante per la Juve: si cerca l'accordo per il rinnovo - La Juventus, complice anche la volontà di mister Spalletti, proverà a trovare nelle prossime settimane un accordo per il rinnovo di contratto di Weston McKennie. tuttojuve.com scrive

rinnovo mckennie juve riapreOgni anno sul mercato, poi resta e diventa intoccabile. Ma ora il contratto di McKennie scade... - L'americano è diventato una pedina fondamentale anche col quinto allenatore juventino in 6 stagioni. Segnala msn.com

American Impact vs Man City #Weah #McKennie #juventus #goal

Video American Impact vs Man City #Weah #McKennie #juventus #goal