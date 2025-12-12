Rinnovo McKennie Juve si riapre la pista dopo l’ascesa con Spalletti? La posizione della dirigenza per il futuro dell’americano

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus potrebbe riaccendersi dopo la recente ascesa con l'arrivo di Spalletti. La dirigenza è ora pronta a valutare nuovamente il rinnovo del centrocampista americano, considerando le sue prestazioni e il ruolo nel progetto tecnico. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile trattativa e le prospettive per il suo futuro bianconero.

Il gol che ha sbloccato la complicata sfida di Champions League contro il Pafos è stato solo l'ultimo sigillo di una stagione in cui, ancora una volta, Weston McKennie ha dimostrato di essere una risorsa imprescindibile. E ora, con il mercato di gennaio alle porte, la Juve ha deciso di affrontare di petto la questione del suo futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha inserito il rinnovo del centrocampista americano tra le priorità dell'agenda delle prossime settimane.

Un altro giocatore che ieri sera ha fatto molto bene è stato #Mckennie. Ha corso per 95 minuti, ha creato l' autorete sul primo gol della #Juventus e ha recuperato un infinita' di palloni a centrocampo. Il suo contratto scade a giugno 2026 e per fare il rinnovo chi - facebook.com Vai su Facebook

Giustamente i giocatori d'esperienza e con gli attributi ci fanno schifo, soprattutto se sono a 0, meglio rinnovare il contratto a McKennie. Vai su X

McKennie importante per la Juve: si cerca l'accordo per il rinnovo - La Juventus, complice anche la volontà di mister Spalletti, proverà a trovare nelle prossime settimane un accordo per il rinnovo di contratto di Weston McKennie. tuttojuve.com scrive

Ogni anno sul mercato, poi resta e diventa intoccabile. Ma ora il contratto di McKennie scade... - L'americano è diventato una pedina fondamentale anche col quinto allenatore juventino in 6 stagioni. Segnala msn.com

American Impact vs Man City #Weah #McKennie #juventus #goal

