La medaglia per Pantani Jacquelin tocca l’orecchino del Pirata e indica il cielo sul traguardo | è bronzo nel biathlon

Emilién Jacquelin ha vinto il bronzo nel biathlon a Anterselva, portando a casa la medaglia grazie a una gara intensa e piena di emozioni. Durante il traguardo, il biatleta francese ha toccato l’orecchino che indossava Marco Pantani, il suo idolo nel ciclismo, e ha poi alzato lo sguardo verso il cielo, dedicando il risultato al Pirata. La sua espressione di gioia e commozione ha catturato l’attenzione dei presenti, sottolineando il legame tra il biathlon e il ciclismo.
È genio e sregolatezza. Cuore ed emozione. Proprio come il suo idolo, Marco Pantani. Émilien Jacquelin ha dedicato il bronzo olimpico nella gara a inseguimento del biathlon al Pirata: sul traguardo di Anterselva ha prima toccato l’orecchino con cui gareggiava la leggenda del ciclismo, poi ha indicato il cielo. Un terzo posto per l’atleta transalpino, classe 1995, che vale oro: è la sua prima medaglia olimpica individuale. La storia di Jacquelin ha fatto il giro del mondo, ma naturalmente ha ottenuto maggiore eco nel nostro Paese. Come ha raccontato in un’intervista, ha ricevuto in dono per Milano-Cortina l’iconico orecchino del Pirata dalla famiglia Pantani (lui ha ringraziato la madre Tonina, il papà Paolo e Sergio Piumetto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Aveva perso la medaglia per pochissimi centesimi, quei centesimi impiegati per non tirare la volata finale ma per gettare la sua bandana in onore di Marco Pantani. Oggi Emilien Jaquelin si è preso la medaglia di bronzo nella gara di Biathlon 12.5 km pursuit. facebook