Johnson capolavoro e disastro | vince l’oro in discesa e rompe la medaglia

Breezy Johnson ha vinto l’oro nella discesa libera femminile a Milano Cortina 2026, ma al suo arrivo ha deciso di rompere la medaglia. La campionessa americana ha festeggiato con entusiasmo, poi ha afferrato il premio e l’ha distrutta sotto gli occhi di tutti, attirando l’attenzione più per il gesto che per la vittoria stessa. La scena ha fatto discutere, lasciando un po’ di amarezza tra il pubblico e i tifosi.

(Adnkronos) – Vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. e la rompe. Breezy Johnson trionfa nella discesa libera femminile oggi, 8 febbraio, ma rovina – un po' – la giornata di festa con una distrazione fatale. La sciatrice statunitense confessa di aver combinato un disastro con la sua medaglia nei festeggiamenti sopra le righe: troppi salti, troppa energia. E la medaglia, alla fine, si è rotta. "Non saltate se avete la medaglia. Sono sicuro che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta", dice la campionessa olimpica. "Non riesco ancora a crederci", dice l'atleta del Wyoming, campionessa del mondo 2025 a Saalbach dopo una squalifica di 14 mesi – terminata alla fine del 2024 – per aver saltato controlli antidoping. Sofia Goggia sul podio per la terza Olimpiade di fila! Bronzo in discesa! Oro Johnson, dramma Vonn Sofia Goggia torna sul podio olimpico.

