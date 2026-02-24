Mayweather-Pacquiao | la rivincita in arrivo su Netflix

Floyd Mayweather e Manny Pacquiao si preparano a rivincere sul ring di Las Vegas, dopo il loro famoso confronto del 2015. La causa di questa attesa sfida è la volontà di dimostrare ancora una volta la supremazia tra i due campioni. L'incontro si terrà a settembre e sarà trasmesso in diretta su Netflix, raggiungendo un pubblico mondiale. La sfida promette emozioni intense e un nuovo capitolo nella loro lunga carriera.

2026-02-24 00:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I grandi della boxe Floyd Mayweather e Manny Pacquiao si sfideranno allo Sphere di Las Vegas a settembre, con l’incontro in streaming a livello globale su Netflix. La lotta segna il ritorno di Mayweather dalla pensione e sarà il primo incontro di boxe professionistico che si terrà alla Sfera. FLOYD MAYWEATHER contro MANNY PACQUIAO Due delle più grandi icone della storia della boxe si incontreranno di nuovo nel primo incontro di boxe professionistico allo Sphere di Las Vegas. Sabato 19 settembre LIVE in tutto il mondo solo su Netflix #MayPac2 pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Mayweather vs Pacquiao: il rematch a settembre al Las Vegas SphereFloyd Mayweather e Manny Pacquiao si preparano a sfidarsi di nuovo, spinti dall’interesse dei fan e dalla voglia di confermare chi è il più forte.

Mayweather incoronato miglior pugile del secolo! La classifica di The Ring, a Usyk e Pacquiao non basta la leggendaFloyd Mayweather è stato ufficialmente riconosciuto come il miglior pugile del secolo dalla rivista The Ring.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mayweather vs. Pacquiao 2 annunciato su Netflix: la rivincita si terrà al Sphere di Las Vegas; Mayweather e Pacquiao torneranno a sfidarsi sul ring; Mayweather e Pacquiao tornano sul ring: si affronteranno il 19 settembre; Floyd Mayweather e Manny Pacquiao si affronteranno nella rivincita di settembre su Netflix.

Mayweather e Pacquiao torneranno a sfidarsi sul ringFloyd Mayweather e Manny Pacquiao, due dei più grandi pugili di tutti i tempi, torneranno a sfidarsi a oltre undici anni di distanza dall’Incontro del Secolo, in cui a imporsi ai punti fu lo statunite ... rsi.ch

Floyd Mayweather jr. alza la posta: dopo Tyson vuol tornare a combattere per davvero. Voglio stabilire nuovi recordFloyd Mayweather jr. ad aprile sfiderà Tyson in match esibizione, ma poi potrebbe decidere di tornare sul ring per davvero: ha annunciato di voler tornare a combattere nel professionismo (a 49 annI!) ... sport.virgilio.it

Che pollo! Soltanto un pollo sarebbe capace di sperperare un patrimonio praticamente infinito e di essere costretto a tornare a combattere a 48 anni. Floyd Mayweather venne accusato di essere un pollo sul ring, per il modo di scappare dagli scambi a viso ap - facebook.com facebook