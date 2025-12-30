Mayweather incoronato miglior pugile del secolo! La classifica di The Ring a Usyk e Pacquiao non basta la leggenda

Floyd Mayweather è stato ufficialmente riconosciuto come il miglior pugile del secolo dalla rivista The Ring. La classifica, che include anche campioni come Usyk e Pacquiao, sottolinea l’importanza della carriera e delle imprese del campione statunitense. Questa decisione conferma il suo ruolo di figura di rilievo nel panorama del pugilato internazionale, distinguendolo per longevità e risultati ottenuti sul ring.

Floyd Mayweather è stato incoronato come miglior pugile del secolo da The Ring Magazine, la ribattezzata Bibbia del Pugilato. La più nota rivista di settore a livello mondiale e storico punto di riferimento per tutti gli atleti, gli appassionati e gli addetti ai lavori, ha premiato il formidabile statunitense e lo ha investito dello scettro di miglior pugile pound for pound in attività tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2025 (dunque il primo quarto di secolo, poi se ne riparlerà in futuro). Il ribattezzato Money (in virtù del suo ricco conto corrente) ha chiuso la propria carriera da professionista da imbattuto (50 vittorie in altrettanti incontri disputati) ed è stato Campione del Mondo in cinque diverse categorie di peso (superpiuma, leggeri, superleggeri, welter, superwelter), in ben 29 occasioni è salito sul ring per conquistare o difendere almeno una cintura (24 di questi match si sono disputati nel terzo millennio). 🔗 Leggi su Oasport.it

