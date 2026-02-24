Mayweather e Pacquiao incontro tra leggende della boxe su Netflix

Floyd Mayweather e Manny Pacquiao si affrontano in un incontro che ha attirato l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. La causa di questa sfida risiede nel desiderio di rivincita e nell’attrazione per un evento che promette spettacolo. Il match si svolge a Las Vegas, dove il pubblico si raduna numeroso per assistere a un duello tra due campioni leggendari. La serata si preannuncia ricca di tensione e aspettative.

(Adnkronos) – Il ring di Las Vegas si prepara a ospitare l'ultimo capitolo di una delle rivalità più accese e remunerative della storia dello sport. Sabato 19 settembre, Floyd "Money" Mayweather Jr. e Manny "PacMan" Pacquiao si affronteranno in una rivincita che promette di mobilitare l'attenzione mediatica mondiale. L'incontro segnerà un precedente storico per lo sport.