Mayweather e Pacquiao tornano avversari sul ring match su Netflix

Floyd Mayweather e Manny Pacquiao si affrontano di nuovo sul ring, dopo anni di attesa, a causa di una richiesta dei fan e di interessi commerciali. La sfida si terrà sabato 19 settembre alla Sphere di Las Vegas, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. Entrambi i pugili cercano di dimostrare ancora una volta la loro superiorità, sfidando le aspettative con un match molto atteso. La serata sarà visibile anche su Netflix, ampliando il pubblico.

Due leggende assolute della boxe, Floyd 'Money' Mayweather (50-0, 27 KO) e Manny 'Pac-Man' Pacquiao (62-8-3, 39 KO), si incontreranno per un rematch sabato 19 settembre alla Sphere di Las Vegas. Con Mayweather al suo ritorno ufficiale dopo il ritiro dalle scene, questo evento irripetibile sarà trasmesso live in tutto il mondo su Netflix per gli oltre 325 milioni di abbonati, senza costi aggiuntivi.Questa serata rappresenta un traguardo storico sia per la boxe che per la città di Las Vegas – si legge in una nota – sarà infatti il primo match di pugilato mai disputato alla Sphere. La produzione sfrutterà le tecnologie all'avanguardia dell'arena per offrire ai fan un'esperienza immersiva senza precedenti nella storia di questo sport.