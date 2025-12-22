Dall’Antitrust maxi multa da 98milioni di euro alla Apple per abuso di posizione dominante

L’Antitrust ha irrogato una multa di 98 milioni di euro alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. per presunto abuso di posizione dominante. La decisione si inserisce in un’indagine volta a tutelare la concorrenza nel mercato digitale. La sanzione rappresenta un’importante verifica delle pratiche aziendali nel settore tecnologico e della distribuzione.

L’Antitrust ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. una sanzione di oltre 98 milioni di euro (precisamente 98.635.416,67 euro) per abuso di posizione dominante. Secondo l’Antitrust Apple ha violato l’articolo 102 del Tfue per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store. Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’Agcm ha accertato la restrittività, sotto il profilo concorrenziale, dell’App Tracking Transparency policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

