LIVE Berrettini-Nava 3-6 1-0 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | si chiude il primo set può partire la rimonta del romano nel 2°

Matteo Berrettini ha iniziato bene il secondo set contro Nava, dopo aver perso il primo per 3-6. La causa sta nel ritmo più aggressivo mostrato dal romano, che ha già ottenuto un punto con un rovescio in diagonale. Nava, invece, si difende con attenzione, cercando di mantenere il vantaggio. La partita prosegue con entrambe le parti pronte a dare battaglia sul campo di Santiago.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Gran rovescio in diagonale di Berrettini! 1-1 A zero il classe 2002 USA. 40-0 Ancora con il dritto Nava. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e dritto Nava. 1-0 A zero il romano. Inizia un'altra partita! 40-0 Servizio vincente. 30-0 Ace. 15-0 In rete il rovescio di Nava. Nava-Berrettini 6-3! Si chiude il primo parziale dopo un eterno 9° gioco e in 40? di gioco. A-40 Prima al centro e 4° set point. 40-40 Altro errore, di rovescio in back. Dobbiamo approfittare! A-40 Sotto la rete la risposta di rovescio sulla seconda. 40-40 Prima vincente, risale Nava.