LIVE Berrettini-Nava 3-6 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | si chiude il primo set può partire la rimonta del romano nel 2°

Matteo Berrettini ha perso il primo set contro Nava, che ha sfruttato alcune debolezze nel servizio del romano. La partita si è conclusa dopo un lungo ottavo gioco, durato quasi dieci minuti, che ha deciso il parziale. Nava ha allungato grazie a una serie di colpi precisi e ha conquistato il set con un punteggio di 6-3. Ora Berrettini deve reagire per rimanere in corsa nel torneo di Santiago.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nava-Berrettini 6-3! Si chiude il primo parziale dopo un eterno 9° gioco e in 40? di gioco. A-40 Prima al centro e 4° set point. 40-40 Altro errore, di rovescio in back. Dobbiamo approfittare! A-40 Sotto la rete la risposta di rovescio sulla seconda. 40-40 Prima vincente, risale Nava. 30-40 Non risponde di dritto sulla seconda il finalista di Wimbledon. 15-40 Via il dritto di Nava! Palle break! Erano nell'aria! 15-30 Infatti, altro errore di dritto. 15-15 Pizzica la riga con il dritto anomalo l'USA, ma i suoi colpi sono sempre più precari. 0-15 Rema Berrettini e porta a casa l'errore di Nava, sono sempre di più.