Decreto sicurezza sì al fermo preventivo e allo scudo penale allargato Coltelli ai minori | multe ai genitori

Nei giorni scorsi il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più severe contro l’uso di armi bianche e la presenza di minori con coltelli. Ora la polizia può fermare persone durante eventi pubblici e il pubblico ministero può decidere di rilasciarle se non ci sono i requisiti necessari. La norma punta a rafforzare i controlli e a limitare i rischi nelle piazze e tra i più giovani.

Nel Decreto legge Sicurezza varato oggi dal Consiglio dei ministri, dopo la limatura richiesta dal Quirinale, c’è una stretta che punta dritto a un nodo esplosivo: armi bianche e minori. L’idea è semplice e dura: non basta punire chi gira armato, bisogna tagliare l’accesso a monte - nei negozi, tra privati e soprattutto online. Sul fronte del porto fuori casa, il testo alza il livello di rischio penale: chi, senza giustificato motivo, porta strumenti con lama affilata o appuntita oltre 8 centimetri rischia reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena scatta anche per una serie di lame «tipizzate»: pieghevoli da 5 centimetri in su, «a un taglio e a punta acuta», con blocco, a scatto o apribili con una mano, comprese le «a farfalla» e quelle camuffate o occultate in altri oggetti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Decreto sicurezza, sì al fermo preventivo e allo scudo penale allargato. Coltelli ai minori: multe ai genitori Approfondimenti su Decreto sicurezza armi Decreto sicurezza, scudo penale per gli agenti e stretta sui coltelli ai minori. Resta il nodo sul fermo preventivo Il governo ha deciso di accelerare sul decreto sicurezza, in particolare sullo scudo penale per gli agenti e sulla stretta sui coltelli ai minori. Decreto sicurezza: scudo penale per gli agenti, stretta sui coltelli e fermo preventivo. Meloni all'opposizione: votiamo insieme Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Decreto sicurezza armi Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le misure; Decreto sicurezza a inizio febbraio senza le strette su minori e coltelli; Costretto ad arretrare il governo si aggrappa alle opposizioni. Decreto sicurezza, intesa governo-Quirinale: sì al fermo preventivo ma con riscontri oggettiviCostituzionalizzare il decreto. Rendere cioè compatibile con i principi della Carta la stretta sulla sicurezza che il governo Meloni si appresta a varare oggi in Cdm. ilgazzettino.it Decreto Sicurezza, c’è il fermo preventivo (ma il pm potrà revocarlo). Cosa prevede la bozza: sì allo scudo penale, anche per i cittadiniIl provvedimento del governo prevede il divieto di partecipare alle manifestazioni per i condannati: il daspo scatta per reati specifici. Sarà emesso dal giudice al momento della condanna ... msn.com Nuovo decreto sicurezza: servirà a proteggerci... o a rassicurarci L’esperto Giuseppe Campesi spiega cosa cambia davvero. Leggi l’analisi: https://sl.famigliacristiana.it/FC/380c26 facebook Decreto sicurezza, ecco la bozza: fermo preventivo di 12 ore, scudo penale e stretta sulle armi da taglio ai minorenni | @Corriere @simocanettieri @monicaguerzoni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.