Mattarella abbraccia Niscemi il sorvolo e l’incontro con la comunità | Ci siamo e stiamo lavorando per voi

Il presidente Mattarella ha visitato Niscemi per sostenere la comunità locale, dopo aver sorvolato la zona e incontrato i residenti. La visita è stata motivata dal disagio causato dai recenti eventi che hanno colpito il territorio, tra cui danni alle abitazioni e interruzioni alla quotidianità. Durante l’incontro, ha ascoltato le testimonianze dei cittadini e ha assicurato che lo Stato resta al loro fianco. La visita si è conclusa con un impegno concreto a sostenere la ripresa.

“E’ difficili in queste condizioni, lo capisco. Qui c’erano gli affetti, c’era la vostra vita. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto“. Poche semplici parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma che sono balsamo emolliente per la comunità di Niscemi, paese del Nisseno sconvolto lo scorso 25 gennaio da una devastante frana che ha reso necessario lo sgombero di circa 1500 persone e la creazione di una zona rossa, off-limits. Tra i disagi, le difficoltà, il dolore, il capo dello Stato si è recato in visita a sorpresa nel comune siciliano e ai cittadini rimasti senza casa ha voluto esprimere la sua vicinanza sincera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

