Niscemi la visita a sorpresa di Mattarella | Stiamo lavorando per voi

Sergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo che una frana ha causato danni alle case e alle strade. La sua presenza è dovuta alla necessità di mostrare vicinanza alle persone colpite e di verificare di persona la situazione. Durante l'incontro, ha promesso interventi concreti per migliorare la sicurezza e il supporto alle famiglie. La visita ha attirato molte persone che sperano in risposte rapide e azioni immediato.

Nella mattinata di oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita alla popolazione di Niscemi, colpita dalla recente frana che ha dilaniato l’intero paesino. Sono oltre 1500 le persone sfollate e costrette allo sgombero dalla zona, ritenuta ormai fin troppo pericolosa per abitarci. La situazione può dirsi pessima, ma intanto continua il tentativo di risalita da parte del comune siciliano. Stanno continuando i contributi alle famiglie costrette a lasciare le proprie dimore, con il comune che ha emesso altri 174 bonifici portando il numero complessivo a 252. Si aggiungeranno altri 190 contributi, almeno, per garantire alla popolazione di provare a rialzarsi immediatamente. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: "Ci siamo e stiamo lavorando"

Mattarella in visita a Niscemi, "Ci siamo e stiamo lavorando"

