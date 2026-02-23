Mattarella a Niscemi tra gli sfollati della frana | Siamo qui lavoriamo insieme

Da feedpress.me 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Mattarella si trova a Niscemi a causa della frana che ha colpito la zona, lasciando molte famiglie senza casa. Lungo la piazza principale, vicino alla zona rossa, ha incontrato gli sfollati e ha ascoltato le loro storie. Alcuni si sono stretti intorno per mostrare il loro apprezzamento. La visita si concentra sul supporto alle persone colpite e sull’impegno per le opere di messa in sicurezza. La presenza del presidente rappresenta un segnale forte di vicinanza.

mattarella a niscemi tra gli sfollati della frana siamo qui lavoriamo insieme
© Feedpress.me - Mattarella a Niscemi tra gli sfollati della frana: "Siamo qui, lavoriamo insieme"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto nella piazza principale di Niscemi, vicino alla zona rossa, è stato salutato con affetto e gratitudine dai tanti presenti che lo hanno applaudito a lungo. Il Capo dello Stato si è soffermato a parlare anche con gli sfollati che hanno chiesto il suo aiuto, come ricostruiscono alcuni, perché lo Stato sia presente sempre. «Grazie presidente», è stato il saluto di tanti che hanno applaudito e per i quali è un importante segnale di incoraggiamento la sua presenza dopo la disastrosa frana ancora in corso. Poi Mattarella, accompagnato dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e dal sindaco, Massimiliano Conti, si è recato verso la zona rossa, fino al belvedere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Frana Niscemi, nelle case con gli sfollati: “Qui lasciamo 24 anni di vita familiare”Una frana si è abbattuta a Niscemi, costringendo molte persone a lasciare le proprie case.

Mattarella a Niscemi: "Lavoriamo insieme"Il presidente della Repubblica ha visitato Niscemi a causa dei danni causati dalle frane di gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sergio Mattarella a Niscemi, un mese dopo la frana: 1.500 sfollati; Mattarella, tutti i motivi del primo blitz al Csm: Tra le istituzioni serve vicendevole rispetto. Qui per la prima volta in 11 anni; Mattarella a Niscemi sorvola area interessata dalla frana; Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana.

mattarella a niscemi traMattarella a Niscemi tra gli sfollati della frana: Siamo qui, lavoriamo insieme«Grazie presidente», è stato il saluto di tanti che hanno applaudito e per i quali è un importante segnale di incoraggiamento la sua presenza dopo la disastrosa frana ancora in corso. msn.com

mattarella a niscemi traMattarella a Niscemi per la frana: la visita che riporta lo Stato tra le case colpiteIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso stamane a Niscemi, dove nei giorni scorsi una frana ha colpito parte del territorio creando ... thesocialpost.it