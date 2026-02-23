Mattarella a Niscemi tra gli sfollati della frana | Siamo qui lavoriamo insieme

Sergio Mattarella si trova a Niscemi a causa della frana che ha colpito la zona, lasciando molte famiglie senza casa. Lungo la piazza principale, vicino alla zona rossa, ha incontrato gli sfollati e ha ascoltato le loro storie. Alcuni si sono stretti intorno per mostrare il loro apprezzamento. La visita si concentra sul supporto alle persone colpite e sull’impegno per le opere di messa in sicurezza. La presenza del presidente rappresenta un segnale forte di vicinanza.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto nella piazza principale di Niscemi, vicino alla zona rossa, è stato salutato con affetto e gratitudine dai tanti presenti che lo hanno applaudito a lungo. Il Capo dello Stato si è soffermato a parlare anche con gli sfollati che hanno chiesto il suo aiuto, come ricostruiscono alcuni, perché lo Stato sia presente sempre. «Grazie presidente», è stato il saluto di tanti che hanno applaudito e per i quali è un importante segnale di incoraggiamento la sua presenza dopo la disastrosa frana ancora in corso. Poi Mattarella, accompagnato dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e dal sindaco, Massimiliano Conti, si è recato verso la zona rossa, fino al belvedere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Frana Niscemi, nelle case con gli sfollati: “Qui lasciamo 24 anni di vita familiare”Una frana si è abbattuta a Niscemi, costringendo molte persone a lasciare le proprie case.

Mattarella a Niscemi: "Lavoriamo insieme"Il presidente della Repubblica ha visitato Niscemi a causa dei danni causati dalle frane di gennaio.

