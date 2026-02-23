Mattarella visita a sorpresa Niscemi L’emozione degli sfollati | Grazie presidente non ci abbandoni

Mattarella visita a sorpresa Niscemi dopo la frana che ha evacuato 500 famiglie e ha causato danni alle abitazioni. La visita, motivata dalla richiesta di supporto della comunità locale, ha suscitato un grande entusiasmo tra gli sfollati, che ringraziano il presidente per aver scelto di venire tra di loro. La piazza si è riempita di applausi, mentre Mattarella si è confrontato con i residenti, ascoltando le loro storie e preoccupazioni. La visita prosegue con incontri sul territorio.

Un lungo applauso ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’arrivo nella piazza a Niscemi, la cittadina colpita dalla frana che ha lasciato 500 famiglie senza casa. Prima di atterrate all’eliporto il capo dello Stato ha sorvolato la zona rossa. In città è stato accolto dal sindaco Valentino Conti e dal capo della Protezione civile, Fabio Cicilian o. Con loro ha percorso via IV novembre varcando l’area colpita dalla frana fino al Belvedere. Senso di stupore e incredulità tra i cittadini per la presenza a sorpresa del Capo dello Stato. Prima in centro, poi al Belvedere e infine nella scuola che ospita i bambini della scuola sgomberata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: "Ci siamo e stiamo lavorando"Il presidente ha fatto una visita a sorpresa a Niscemi, dopo che una frana ha causato la perdita di una casa e ha lasciato un residente senza dimora.

Il messaggio del presidente Mattarella agli sfollati di Niscemi: «Ci siamo, stiamo lavorando per voi» – Il videoIl presidente Mattarella ha comunicato che le autorità stanno intervenendo per aiutare gli sfollati di Niscemi, soprattutto dopo la frana che ha causato la perdita di case.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Mattarella difende il Csm, Nordio costretto a incassare: Apprezziamo le parole del Capo dello Stato, mi adeguerò; Giustizia e referendum, visita a sorpresa di Mattarella al Csm: 'Le istituzioni lo rispettino'; Il Presidente Mattarella a sorpresa ha presieduto il CSM; La presenza inaspettata di Mattarella al plenum del Csm: Serve rispetto tra istituzioni. Qui per la prima volta in 11 anni da capo dello Stato.

Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: atteso in mattinataUna visita inattesa del capo dello Stato porta oggi un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dalla frana che ha reso inaccessibili molte abitazioni. Il presidente Sergio ... tg24.sky.it

Mattarella, blitz a sorpresa a Niscemi. Il Governatore della Sicilia Schifani: Le istituzioni sono vicineDomani mattina è atteso in città Nicola Fratoianni. Il leader di Sinistra Italiana inizierà un tour di sopralluogo, partendo dalla piazza principale, per poi incontrare amministratori e cittadini pres ... rtl.it

Visita a sopresa di Sergio Mattarella a Niscemi: "Sono qui per mostrarvi che il sostegno resta alto". Link nei commenti - facebook.com facebook

Niscemi, visita di Mattarella: 'Ci siamo e stiamo lavorando per voi' x.com