Afragola | aggredisce i poliziotti Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Afragola: un individuo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a una segnalazione alla Sala Operativa. L’intervento, coordinato dal Commissariato locale, si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ha opposto resistenza durante le operazioni di verifica. La vicenda evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Intervento degli agenti del Commissariato di Afragola a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa.. Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano per resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti ad Afragola per la segnalazione di un soggetto in forte stato di agitazione. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno raggiunto l'abitazione segnalata dove era presente il 34enne che, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire contro di loro tentando di colpirli finché, con non poche difficoltà, è stato bloccato.

A casa arrivano i poliziotti e lui li prende a botte: arrestato un 34enne - In particolare, gli agenti stavano controllando il territorio quando una segnalazione della sala ... napolitoday.it

Afragola, uomo in escandescenza aggredisce i poliziotti: arrestato 45enne - Nella serata di ieri, la polizia di Stato ha arrestato un 45enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. ilmattino.it

