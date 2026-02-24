Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario | la sentenza scuote politica e tribunali

Massimo Adriatici è stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario, una sentenza che sorprende perché supera sia la richiesta dell’accusa sia le aspettative della difesa. La decisione arriva dopo un processo lungo, durante il quale sono emersi dettagli sulla dinamica dell’incidente. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte e apre un dibattito sull’interpretazione della responsabilità penale in casi simili. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Dodici anni. Più della richiesta dell’accusa. Più delle attese della difesa. E forse più di quanto si aspettassero anche i familiari della vittima. Il tribunale di Pavia ha scritto una pagina pesante nel caso che da quasi cinque anni divide l’opinione pubblica: Massimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per l’ omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, ucciso con un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi, a Voghera. Una sentenza che ribalta la prospettiva iniziale del procedimento e che rischia di riaccendere, oltre al dibattito giudiziario, quello politico. Perché Adriatici è stato condannato per omicidio volontario?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Delitto di piazza Meardi, l'ex assessore leghista Massimo Adriatici condannato a 12 anni: Fu omicidio volontario; Massimo Adriatici condannato a 12 anni, l'ex assessore leghista uccise in strada uno straniero. Omicidio volontario; Spara e uccide un 39enne in piazza a Voghera, oggi la sentenza per Massimo Adriatici: l'accusa è omicidio volontario; Voghera, l'ex assessore Adriatici condannato a 12 anni.

