Italia l’ex assessore Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario

Massimo Adriatici è stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario, dopo un processo durato mesi. La sentenza arriva in seguito alle prove raccolte contro di lui, che indicano la sua responsabilità nell’omicidio di un uomo avvenuto due anni fa. La decisione del tribunale cambia le aspettative di chi seguiva il caso da vicino. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e continua a far discutere.

La parola fine, almeno per il primo grado di giudizio, è stata scritta nell’aula del Tribunale di Pavia, ribaltando prospettive che parevano cristallizzate. Massimo Adriatici, l’ex assessore alla Sicurezza di Voghera, è stato condannato a 12 anni di reclusione per l’omicidio di Younes El Boussettaoui, il trentanovenne di origini marocchine freddato da un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi. La sentenza, confermata dagli avvocati della famiglia della vittima, Debora Piazza e Marco Romagnoli, segna un punto di svolta clamoroso: il giudice Luigi Riganti ha infatti inflitto una pena superiore agli 11 anni e 4 mesi che erano stati sollecitati lo scorso novembre dal Procuratore Fabio Napoleone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

