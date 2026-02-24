L' ex assessore leghista Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio

Massimo Adriatici, ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un uomo durante un episodio in piazza Meardi. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità cittadina, che ha assistito a una svolta nelle indagini dopo mesi di attesa. La decisione si basa su prove che collegano direttamente l’ex assessore all’omicidio. La questione resta al centro del dibattito pubblico locale.

Sanremo, Fulminacci: "Non demonizzo matrimoni e figli, ma la società è cambiata. Io sfortunato? Sì, ma solo nelle piccole cose" L'ex esponente della giunta comunale di Voghera è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El Boussettaoui. Con il rito abbreviato potrà usufruire dello sconto di un terzo della pena La decisione è stata presa dal gup del tribunale di Pavia al termine del procedimento che si è celebrato con rito abbreviato, formula che in caso di condanna comporta lo sconto di un terzo della pena. La Procura aveva chiesto di condannare l'ex assessore a 11 anni e 4 mesi. 🔗 Leggi su Today.it

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici ha sparato e ucciso un uomo di 39 anni, un episodio che ha scosso la comunità di Voghera.

Voghera, l’ex assessore leghista Adriatici a processo per omicidio condannato a 12 anni per aver ucciso il senzatetto Younes El BoussettaouiMassimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto in piazza Meardi nel 2021, a seguito di una lite durante una serata calda.

L'ex assessore LEGHISTA ADRIATICI è stato condannato a 12 anni per OMICIDIO VOLONTARIO

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pavia, martedì la sentenza per Massimo Adriatici, l'ex assessore che sparò all'immigrato: chiesti 11 anni e 4 mesi; Attesa la sentenza per il delitto di piazza Meardi, l’ex assessore Adriatici rischia 11 anni; Spara e uccide un 39enne in piazza a Voghera, oggi la sentenza per Massimo Adriatici: l'accusa è omicidio volontario; Condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore Adriatici.

Massimo Adriatici condannato a 12 anni, l'ex assessore leghista uccise in strada uno straniero. «Omicidio volontario»Dopo quasi 5 anni di inchiesta, è stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera per l'omicidio volontario di Younes ... ilmattino.it

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per omicidio. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El ... fanpage.it

Primo grado: 12 anni per omicidio volontario al killer della #Lega Nord, Massimo Adriatici, che ha spento volontariamente la vita del povero Youns El Boussettaoui per mero odio a Pavia, cinque anni fa. Viva i giudici! Adesso per chi organizzate le fiaccolate ra x.com

È prevista nell'udienza di oggi in Tribunale a Pavia la sentenza per Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera (Pavia), accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39 anni, marocchino. Adriatici è - facebook.com facebook