Voghera l’assessore accusato di omicidio | È stata legittima difesa Il pm ha chiesto 11 anni

Voghera è al centro di un caso giudiziario che coinvolge un assessore accusato di omicidio. L'accusa sostiene che si sia trattato di legittima difesa, mentre il pm ha richiesto una condanna a 11 anni. La vicenda prosegue nel contesto di un procedimento che tiene sotto pressione l'intera comunità locale.

© Ilgiorno.it - Voghera, l’assessore accusato di omicidio: “È stata legittima difesa”. Il pm ha chiesto 11 anni “Riteniamo che non ci siano molte possibilità alternative rispetto a quanto sosteniamo, che si sia trattato a tutti gli effetti di una l egittima difesa”. L’avvocato Luca Gastini, uno dei difensori di Massimo Adriatici, 51enne ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, a processo per la seconda volta, ora con l’accusa di omicidio volontario, per la morte di Youns El Boussetaoui, 38enne marocchino, ucciso in piazza Meardi a Voghera la sera del 20 luglio 2021, ha parlato nell’udienza che si è tenuta a porte chiuse per il rito abbreviato davanti al giudice Luigi Riganti. Un secondo processo dopo che nel novembre dello scorso anno era terminato senza sentenza il primo, per l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa, con la giudice Valentina Nevoso che aveva trasmesso gli atti alla Procura per la riqualificazione del reato in omicidio volontario. Ilgiorno.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Voghera, assessore leghista uccide a colpi di pistola un marocchino è ai domiciliari Voghera, l’assessore accusato di omicidio: “È stata legittima difesa”. Il pm ha chiesto 11 anni - Riteniamo che non ci siano molte possibilità alternative rispetto a ciò che sosteniamo”. msn.com

Omicidio di piazza Meardi, l’ex assessore Adriatici punta all’assoluzione: «Era sotto choc, sparò per difesa» - Accusato di omicidio volontario per avere esploso il colpo di pistola che il 20 luglio 2021 uccise a Voghera il 39enne Younes El Boussettaoui ... laprovinciapavese.gelocal.it

Non era legittima difesa. Il Procuratore capo di Pavia chiede 11 anni e 4 mesi di carcere per l'ex assessore leghista di Voghera, Massimo Adriatici, accusato di omicidio volontario. Il politico, che ha chiesto il rito abbreviato, aveva sparato 4 anni fa a un ragazzo - facebook.com facebook

