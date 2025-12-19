Referendum sulla giustizia Di Pietro a Napoli | sfida a Gratteri Via al comitato Italiani nel Mondo per il Sì

Intercettare e organizzare il consenso degli italiani residenti all’estero, considerati decisivi nell’esito del referendum sulla giustizia. Con questo obiettivo Antonio Di Pietro ha lanciato oggi a Napoli, presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, il comitato “Giustizia senza confini – Italiani nel Mondo per il Sì al referendum”. Nel corso dell’iniziativa, Di Pietro ha annunciato la nascita del Comitato come nuova articolazione del fronte favorevole alla riforma della giustizia, con un’attenzione specifica al voto degli italiani all’estero e al loro coinvolgimento attivo nel dibattito referendario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Giustizia, referendum sulla separazione delle carriere. Di Pietro a Napoli: Perché bisogna votare sì Leggi anche: Nasce il comitato “lombardo” per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Presentazione del Comitato Distretto di Napoli Referendum giustizia Giusto dire no (15.12.2025); Referendum Giustizia, a Napoli presentato il Comitato 'Giusto dire No'; Referendum, Di Pietro: “Voterò sì perché l’arbitro non può essere fratello di uno dei giocatori”; Giustizia, la sfida prima del voto: Napoli laboratorio del dibattito sulla separazione delle carriere, ecco i primi comitati. Referendum sulla Giustizia, Di Pietro a Napoli: "Il Sì rende il giudice più indipendente" - L'ex leader dell'Italia dei Valori a un incontro promosso dal comitato per l'approvazione della riforma del Governo. napolitoday.it

