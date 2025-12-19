Referendum sulla giustizia Di Pietro a Napoli | sfida a Gratteri Via al comitato Italiani nel Mondo per il Sì

Intercettare e organizzare il consenso degli italiani residenti all’estero, considerati decisivi nell’esito del referendum sulla giustizia. Con questo obiettivo  Antonio Di Pietro  ha lanciato oggi a Napoli, presso la  Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, il comitato  “Giustizia senza confini – Italiani nel Mondo per il Sì al referendum”. Nel corso dell’iniziativa, Di Pietro ha annunciato la nascita del Comitato come nuova articolazione del fronte favorevole alla riforma della giustizia, con un’attenzione specifica al voto degli italiani all’estero e al loro coinvolgimento attivo nel dibattito referendario. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Referendum sulla Giustizia, Di Pietro a Napoli: "Il Sì rende il giudice più indipendente" - L'ex leader dell'Italia dei Valori a un incontro promosso dal comitato per l'approvazione della riforma del Governo.

Referendum giustizia, oggi il dibattito a Napoli: "Avere un Pm che dipende dal Ministero favorirà solo i potenti" - Parlare con i cittadini e spiegare loro le ragioni del Sì alla separazione delle carriere dei magistrati, soprattutto perché, trattandosi di un referendum che non prevede il quorum, sarà importante co ...

Giustizia, Di Pietro: «Sì al referendum, riforma garantisce la terzietà del giudice» - Antonio Di Pietro spiega perché sostiene il sì al referendum sulla separazione delle carriere, difendendo autonomia del pm e terzietà del giudice.

