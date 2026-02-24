Maschere e spray il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha sequestrato maschere e spray pericolosi, scoperti in un magazzino nel Parmense. La causa è la mancanza di certificazioni di sicurezza e la presenza di sostanze vietate. Oltre 2.000 prodotti sono stati ritirati dagli scaffali, pronti a essere venduti a clienti ignari. La scoperta evidenzia come alcuni commercianti mettano a rischio la salute dei consumatori nel tentativo di risparmiare. Le autorità continuano a monitorare il mercato in vista del Carnevale.

Maxi sequestro di prodotti non sicuri in vista del Carnevale nel Parmense. La Guardia di Finanza ha ritirato dal mercato oltre 2.000 articoli, per un valore di circa 12mila euro, trovati in tre negozi tra Fidenza, Langhirano e Collecchio. Nel mirino maschere, trucchi, glitter e accessori per travestimenti, oltre a bigiotteria e prodotti per la persona, tutti privi delle informazioni obbligatorie su composizione e provenienza. I finanzieri hanno sequestrato la merce e multato i titolari delle attività. L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei consumatori e garantire un mercato regolare. Orologio di lusso da 11. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Maschere e costumi di Carnevale fuori legge: 700mila prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di FinanzaLa Guardia di Finanza di Brescia ha confiscato quasi 700.

Deposito abusivo di medicinali con 191 mila dosi di botulino e anestetici sequestrato dalla Guardia di FinanzaLa Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un deposito abusivo di medicinali in un garage.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Spray al peperoncino e maschera di V per Vendetta: rapina durante il Carnevale di Viareggio a un negozio di borse di lusso; Latina, maschere e accessori senza etichettatura: sequestrati 500 articoli di Carnevale; Dopo il maxisequestro di frappe, nuova confisca di Carnevale: ritirate dal commercio maschere e coriandoli; Busto: L’appello, A Carnevale niente bombolette spray.

Spray al peperoncino e maschera di V per Vendetta: rapina durante il Carnevale di Viareggio a un negozio di borse di lussoÈ accaduto sabato pomeriggio in piazza Garibaldi. Colpito il negozio Vendome: portato via un bottino da 30mila euro ... corrierefiorentino.corriere.it

Entra mascherato nel negozio e aggredisce il titolare con lo spray al peperoncinoLa denuncia ai carabinieri, subito intervenuti, non è stata ancora formalizzata, ma al momento sembra che il tipo mascherato, nell’uscire, si sia portato dietro anche borse per 30mila euro, ripulendo ... luccaindiretta.it

Le maschere carnevalesche bustocche: “Stelle filanti spray e schiuma rovinano i nostri costumi storici” - facebook.com facebook

Le maschere carnevalesche bustocche: “Stelle filanti spray e schiuma rovinano i nostri costumi storici” #in evidenza x.com