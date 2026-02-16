Maschere e costumi di Carnevale fuori legge | 700mila prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Brescia ha confiscato quasi 700.000 maschere e costumi di Carnevale illegali, perché trovati sul mercato senza autorizzazione. La banda di prodotti contraffatti, spesso realizzata con materiali di scarsa qualità, circolava in negozi e mercatini locali. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto anche articoli che non rispettavano le norme di sicurezza e avevano etichette false. La operazione si è concentrata proprio in vista delle feste di Carnevale, che attirano molti acquirenti giovani e famiglie.

Brescia, 16 febbraio 2026 – Quasi 700mila prodotti contraffatti sequestrati: è il bilancio dell'operazione disposta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia che, con le feste di Carnevale, ha pianificato un'intensificazione delle attività di controllo per verificare la sicurezza dei prodotti messi in vendita e l'individuazione di forme di abusivismo. Parrucche pericolose. L'operazione, che ha interessato diversi esercizi commerciali distribuiti sull'intero territorio provinciale (nei Comuni di Brescia, Bedizzole, Castel Mella, Darfo Boario Terme, Mazzano, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Pisogne e Vobarno), ha permesso di individuare e sottoporre a sequestro complessivamente 678. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maschere e costumi di Carnevale fuori legge: 700mila prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza Maschere e costumi di carnevale fuorilegge, sequestrati 15mila prodotti non sicuri A Spoleto, la Guardia di finanza ha sequestrato 15. Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o contraffatti, sequestrati oltre 500mila prodotti La polizia di Napoli ha sequestrato oltre 500mila prodotti durante un’operazione contro merce falsa o pericolosa per il Carnevale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le 10 maschere più belle per Carnevale 2026; Maschere, parrucche e costumi di Carnevale irregolari. Sequestri della Guardia di Finanza; Tripudio di maschere e costumi a Tavernola, oltre 230 in sfilata - Foto; Carnevale: piovono coriandoli e rincari. I costi di maschere, trucchi e dolci aumentano mediamente del +6% rispetto al 2025. Maschere, parrucche e costumi di Carnevale irregolari. Sequestri della Guardia di FinanzaOperazione straordinaria in vista delle festività. Sequestrati quasi 700mila articoli, segnalati 7 commercianti ... brescia.corriere.it Tripudio di maschere e costumi a Tavernola, oltre 230 in sfilata - FotoProtagonisti della tradizionale manifestazione della domenicai carri e le maschere rigorosamente realizzati a mano dai tavernolesi ... ecodibergamo.it Maschere, parrucche, costumi: maxi sequestro di Carnevale x.com Abbiamo passato il nostro Giovedì Grasso a Viareggio: maschere esagerate, trucchi impeccabili, costumi che sfidano la gravità e carri che sembrano usciti da un sogno. Il Carnevale di Viareggio è teatro, colore, ironia allo stato puro. In mezzo a questa espl - facebook.com facebook