deposito abusivo di medicinali con 191 mila dosi di botulino e anestetici sequestrato dalla guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un deposito abusivo di medicinali in un garage. I militari hanno sequestrato oltre 191 mila dosi di botulino e anestetici provenienti da paesi extra. L’operazione rientra nei controlli contro l’abusivismo commerciale nella zona.

I militari del Comando provinciale di Napoli, nell’ambito dei servizi di controllo e contrasto dell’abusivismo commerciale, hanno sequestrato in un garage un deposito abusivo di medicinali provenienti da paesi extra Ue. La scoperta è stata fatta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale. L’attività, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, veniva svolta all’interno di un garage multipiano. La struttura «priva di autorizzazioni commerciali e sanitarie e in uso a un Italiano» veniva usata per «o stoccaggio e la detenzione illecita di medicinali provenienti da paesi extra-UE, formalmente indirizzati a soggetti inesistenti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

