Patto europeo per il clima dal passato al futuro | l’impronta umana nel clima che cambia
Firenze, 4 dicembre 2025 - Mercoledì 10 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:30, l’aula 15 del complesso universitario di Santa Verdiana (Largo Annigoni 5, Firenze), ospiterà il seminario “L’impronta umana in un clima che cambia – Un viaggio dalle Alpi al mare sulla strada verso la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La Commissione Europea rinnova il mandato di Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima a Domenico Pecere - facebook.com Vai su Facebook
“Meno burocrazia, più innovazione” potrebbe essere lo slogan che accompagna il Digital omnibus in discussione a Bruxelles: un pacchetto normativo che – a sette anni dal GDPR – rinegozia il patto europeo sui dati. Con molte luci e tante ombre Vai su X
La Commissione Europea rinnova il mandato di Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima a Domenico Pecere - Da giugno 2025, EuCliPa, è infatti diventata il nuovo punto di riferimento nazionaleincaricato di sostenere e rafforzare la rete italiana degli Ambasciatori e dei Partner delClimate Pact ... Segnala ostuninotizie.it
L'impresa italiana tra occupazione senza crescita, welfare aziendale e smart working quotidiano.net
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it