Patto europeo per il clima dal passato al futuro | l’impronta umana nel clima che cambia

Firenze, 4 dicembre 2025 - Mercoledì 10 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:30, l'aula 15 del complesso universitario di Santa Verdiana (Largo Annigoni 5, Firenze), ospiterà il seminario "L'impronta umana in un clima che cambia – Un viaggio dalle Alpi al mare sulla strada verso la.

La Commissione Europea rinnova il mandato di Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima a Domenico Pecere

"Meno burocrazia, più innovazione" potrebbe essere lo slogan che accompagna il Digital omnibus in discussione a Bruxelles: un pacchetto normativo che – a sette anni dal GDPR – rinegozia il patto europeo sui dati. Con molte luci e tante ombre

Da giugno 2025, EuCliPa, è infatti diventata il nuovo punto di riferimento nazionaleincaricato di sostenere e rafforzare la rete italiana degli Ambasciatori e dei Partner delClimate Pact