Al via venerdì 16 gennaio la stagione 2025 26 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno

Il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno annuncia l'inizio della stagione 2025/26, che prenderà il via venerdì 16 gennaio. Un ricco programma di spettacoli e eventi culturali attende il pubblico, offrendo un'occasione di intrattenimento e cultura per tutta la comunità. La nuova stagione promette appuntamenti di alto livello e momenti di grande coinvolgimento artistico.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Al via venerdì 16 gennaio la stagione 202526 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Massimo Ghini, Ale & Franz, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, Fulvio Cauteruccio, Paola Minaccioni, Ascanio Celestini, sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, ironia, celebri commedie, storie al femminile per una stagione ricca di temi e suggestioni. "Quest'anno – affermano il sindaco Valentina Vadi e l'assessore alla cultura di San Giovanni Valdarno, Fabio Franchi – abbiamo voluto puntare principalmente sulla commedia: una commedia brillante, leggera, ma non per questo meno impegnata.

