Marvel’s Wolverine una battuta di Insomniac sembra confermare la presenza di Daredevil

Insomniac Games ha pubblicato un’immagine di Marvel’s Wolverine con una battuta semplice, ma che ha scatenato subito le voci sulla possibile presenza di Daredevil nel gioco. La community si chiede se questa non sia una conferma nascosta, dopo che il post ha fatto il giro dei social. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’interesse cresce di ora in ora.

Un singolo post è bastato per riaccendere le speculazioni. Insomniac Games ha pubblicato un’immagine di Marvel’s Wolverine accompagnata da una battuta apparentemente innocua, che però ha attirato subito l’attenzione della community. Il riferimento linguistico, sottile ma mirato, sembra chiamare in causa Daredevil, uno dei personaggi Marvel più richiesti dai fan. In assenza di annunci ufficiali, l’episodio conferma però quanto l’universo narrativo costruito dallo studio sia osservato nei minimi dettagli. E quanto ogni parola possa trasformarsi in un indizio. La frase condivisa da Insomniac gioca sull’ambiguità tra “claws” (artigli) e “clause” (clausola), termini che in inglese hanno la stessa pronuncia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Un semplice post di Insomniac Games ha scatenato subito le chiacchiere tra i fan.

