Dopo anni di silenzi e rinvii, Replaced torna finalmente sotto i riflettori con un nuovo trailer che non solo mostra sequenze inedite di gameplay, ma annuncia anche la data di uscita. Il titolo sci-fi di Sad Cat Studios, rimasto in sviluppo dal lontano 2021 e più volte posticipato, ha attraversato un percorso tortuoso che aveva fatto temere un abbandono del progetto. Oggi l’attesa volge al termine: il gioco arriverà il 12 marzo 2026, riportando entusiasmo tra gli appassionati che lo seguono sin dal primo reveal. Il game director Yura Zhdanovich ha commentato l’annuncio ringraziando la community per la pazienza e assicurando che il team è pronto a ripagare l’attesa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Replaced, il nuovo trailer gameplay annuncia la data di uscita del gioco, un’esclusiva Xbox