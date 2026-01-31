Maria Antonietta e Colombre portano sul palco dell’Ariston un atto poetico che si preannuncia unico. Due voci dell’indie italiano, con percorsi diversi, si incontrano in una serata che promette emozioni genuine. La loro collaborazione fa già parlare di sé, mentre il pubblico aspetta di vedere cosa succederà sul palco più importante della musica italiana.

Due voci dell’indie italiano, due percorsi coerenti e distinti che si incontrano sul palco più istituzionale della musica italiana, quello dell’Ariston. Maria Antonietta e Colombre debuttano in coppia, loro che sono coppia anche nella vita, al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “La felicità e basta”, un brano che riflette sul senso dell’essere felici in un mondo in cui sembra sempre di più un privilegio. “Il centro della canzone è proprio la felicità, intesa come diritto e non come un merito che ti devi guadagnare con una fatica immane o provando sempre a essere migliore”, dice Maria Antonietta incontrando LaPresse a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: "Sarà un atto poetico da vivere insieme"

Approfondimenti su Sanremo 2026

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

SANREMO 2026: CHI SONO EDDIE BROCK, MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE E BAMBOLE DI PEZZA

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5); Maria Antonietta e Colombre, irruzione indie a Sanremo 2026: All’Ariston per rapinare la felicità; Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026; Sanremo 2026: Maria Antonietta e Colombre convincono con La felicità e basta, le prime recensioni.

Sanremo 2026, Colombre e Maria Antonietta: Per fortuna che esistono le emozioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Colombre e Maria Antonietta: 'Per fortuna che esistono le emozioni' ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: Sarà un atto poetico da vivere insieme(LaPresse) - Due voci dell’indie italiano, due percorsi coerenti e distinti che si incontrano sul palco più istituzionale della musica ... stream24.ilsole24ore.com

La prof Maria Antonietta Surdo nella lezione di Italiano per i corsisti dell’UTEP “Maria Giannini “ (foto Vincenzo D’Angelo) - facebook.com facebook

Duetti di #Sanremo2026: - Luchè e Gianluca Grignani - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Tommaso Paradiso e gli Stadio - Enrico Nigiotti e Alfa - Maria Antonietta e Colombre e Brunori Sas! x.com