Canzoni Sanremo 2026 La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre

Maria Antonietta e Colombre, coppia di fatto da 15 anni, hanno scritto la canzone “La felicità e basta” per Sanremo 2026. La loro relazione stabile si riflette anche nel brano, che parla di serenità e semplicità quotidiana. I due artisti hanno già ottenuto attenzione con le loro esibizioni e ora si preparano a portare sul palco del festival un pezzo che promette di catturare il pubblico. La loro presenza a Sanremo segna un passo importante nel loro percorso musicale e personale.

Li hanno già definiti i ComaCose di quest’anno, Maria Antonietta e Colombre sono infatti una coppia di fatto da ben 15 anni. Al Festival di Sanremo 2026 portano un brano positivo, tutto sommato allegro, pieno di immagini evocative: La felicità e basta. Si parla della felicità che è un diritto di tutti e quindi “ce la prendiamo e basta”. Il brano non è stato scritto pensando al Festival, ma l’obiettivo è farsi conoscere dal grande pubblico. Riuscirà questa canzone a farsi strada tra le altre 29 proposte? La felicità e basta, il testo della canzone di Maria Antonietta e Colombre. di L. Cesarini – G. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

