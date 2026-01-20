Il ciclone Harry sta attraversando l’Italia, portando condizioni meteorologiche estreme. Le aree più interessate sono le isole maggiori e la Calabria, dove si registrano piogge abbondanti, venti forti e mari agitati. La situazione è in fase cruciale, con effetti che richiedono attenzione e precauzione. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

Roma - Il ciclone Harry intensifica i suoi effetti sull’Italia: condizioni meteo critiche su isole maggiori e Calabria, con piogge intense, vento tempestoso e mari agitati. La cronaca meteo entra in una fase delicata con il ciclone Harry che entra nel vivo, determinando una situazione di maltempo estremo su ampie aree del Paese. Le isole maggiori e la Calabria risultano al momento le zone più esposte agli effetti del sistema perturbato, caratterizzato da precipitazioni intense, venti di tempesta e un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il vortice ciclonico, alimentato dal contrasto tra masse d’aria diverse, sta favorendo rovesci diffusi e temporali localmente violenti, accompagnati da raffiche molto forti che possono creare disagi alla viabilità, alle infrastrutture e alle attività marittime. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ciclone Harry, fase cruciale: tempesta in atto tra piogge violente e raffiche fortissim

Leggi anche: Taiwan, piogge torrenziali e violente raffiche di vento: evacuate migliaia di persone

Meteo Sardegna: ciclone mediterraneo Harry, vento forte da Est/Scirocco e piogge intense tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaioDal 19 al 21 gennaio, la Sardegna sarà interessata da un ciclone mediterraneo, con venti forti da est e scirocco e precipitazioni intense.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il talento di Emma Baggetta a The Voice Kids: l’orgoglio della Calabria; Bim Bum Basket Rende, a Matera parte il girone di ritorno: ufficiale l’arrivo di Sidy Lamine Diakhate; Masterchef Italia 15, chi sono i due eliminati nella puntata del 15 gennaio: cosa è successo.

Ciclone Harry, non solo un nome: al Sud è massima allerta - Si sta abbattendo in queste ore su Calabria, Sardegna e Sicilia quello che è stato ribattezzato come ciclone Harry: con raffiche di vento superiori ai 110-120/km all’ora, forti piogge e mareggiate l ... corrieredellacalabria.it

Ciclone Harry nel vivo, vento fortissimo nel Messinese: raffica da quasi 136 km/h a Campogrande - La Sicilia nord-orientale alle prese con gli effetti del ciclone Harry, che nelle ultime ore ha fatto registrare condizioni meteo ... 98zero.com

Mentre il Ciclone Harry sferza Catania, un gruppo di ragazzi sfida l'allerta meteo per un "trend" sui social: il video fa il giro del web - facebook.com facebook

Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna x.com