Il maltempo persistente, causato dal ciclone Harry, continua a interessare l’Italia, con mareggiate intense, venti forti e piogge abbondanti. Le condizioni climatiche rimangono critiche, soprattutto al Sud, dove le perturbazioni si protrarranno per le prossime 24 ore. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone.

Sono ore decisive sul fronte del maltempo che sta colpendo l’Italia, con mareggiate violente, vento di tempesta e piogge torrenziali che continuano a mettere in ginocchio soprattutto il Sud. Secondo iLMeteo.it, il ciclone Harry è una delle perturbazioni più intense del XXI secolo e nelle prossime 24 ore non indicate una tregua immediata. Il quadro tracciato dagli esperti è impressionante: onde alte fino a 10 metri, paragonabili a un palazzo di quattro piani, nubifragi, temporali violenti e venti che in alcune zone hanno superato i 120 chilometri orari. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Maltempo, il ciclone Harry non molla: mareggiate, vento e piogge ancora per 24 ore

Il ciclone Harry ancora in azione per 24-48 ore, raffiche fino a 150 km l'oraIl ciclone Harry rimane attivo nelle prossime 24-48 ore, continuando a interessare il Nord Africa e il Sud Italia.

Ciclone Harry: devastante maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Allagamenti e mareggiate recordIl maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando allagamenti e mareggiate di rilevante intensità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maltempo estremo al Sud Italia, ecco il ciclone Harry; Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO; Allerta rossa al Centro-Sud: il ciclone Harry su Calabria, Sicilia e Sardegna; Il ciclone Harry raggiunge la massima intensità: i danni del maltempo estremo in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ciclone Harry, il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre avvisa del maltempo in Sicilia in diretta FacebookIl maltempo in Sicilia non dà tregua: il ciclone Harry ieri ha causato danni e paura. Durante una diretta su Facebook, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa ... ilmattino.it

Maltempo senza tregua al Sud: il ciclone Harry devasta Sicilia, Calabria e Sardegna. Resta l’allerta rossaDanni ingenti a Taormina e Siracusa, evacuazioni a Giardini Naxos e criticità nei porti di Palermo. Emergenza anche a Catanzaro ... italiaoggi.it

I danni del ciclone “Harry” a Mazara del Vallo #MeteoSicilia #maltempo #cicloneharry #mazaradelvallo #medicane - facebook.com facebook

ALLERTA METEO, il Mega-Ciclone Harry scatena MALTEMPO-HORROR al Sud! Allarme massimo fino a domani | MAPPE e DETTAGLI x.com