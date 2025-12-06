Chivu resta con i piedi per terra | Partita vera ma si poteva fare molto meglio

Ilnerazzurro.it

“Si poteva far molto meglio ”. Cristian Chivu parte da qui, con la consueta lucidità, nell’analisi ai microfoni di DAZN dopo il convincente 4-0 con cui l’Inter ha travolto il Como a San Siro. Una vittoria larga, ma non sufficiente a soddisfare del tutto il tecnico nerazzurro: “Abbiamo avuto troppa fretta, un po’ di frenesia. Però abbiamo speso tante energie per andare a prenderli alti. È stata una partita vera, giocata con qualità. Ci prendiamo i tre punti, erano fondamentali”. Sulla presunta motivazione extra nel duello con Fabregas, Chivu taglia corto: “Quelli sono titoli dei giornali. A me interessa la squadra, la fiducia, il lavoro quotidiano, il nostro percorso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

