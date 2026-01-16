Antonino Monteleone a Come States? — Iran Trump e il nuovo ordine globale

Nella puntata di Come States?, Eleonora Tomassi intervista Antonino Monteleone, giornalista e conduttore, analizzando gli sviluppi geopolitici del 2026. Si affrontano temi come l’Iran, le scelte di Trump e il nuovo ordine globale, offrendo uno sguardo approfondito e preciso sulle dinamiche internazionali che influenzano il nostro tempo.

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Antonino Monteleone, giornalista e conduttore, per leggere il 2026 attraverso una lente che unisce geopolitica, informazione e realpolitik. Un confronto diretto su un mondo che cambia: dal rilascio dei detenuti politici in Venezuela al ruolo decisivo dell'amministrazione Trump nelle trattative internazionali. È un successo diplomatico del governo Meloni? E quali scenari si aprono per l'America Latina? Si parla poi della nuova postura strategica degli Stati Uniti: la possibile acquisizione della Groenlandia, la NATO come strumento da ripensare ("sono io ad averla salvata", rivendica Trump), e il nodo centrale del nostro tempo: la competizione con l'asse Russia–Cina–Iran.

