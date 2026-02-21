AMICI 20° PUNTATA | ARRIVA LA GIURIA POPOLARE NEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI

Maria De Filippi presenta una nuova puntata di “Amici” domenica 22 febbraio alle 14.00 su Canale 5, perché la giuria popolare entra in gioco per la prima volta. La decisione arriva dopo una serie di sfide tra i talenti, che si sono confrontati con prove sempre più impegnative. La presenza della giuria popolare cambia le dinamiche del talent, coinvolgendo il pubblico in modo diretto. La puntata si preannuncia ricca di sorprese e momenti intensi.

Domenica 22 febbraio alle ore 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show "Amici". 18 gli allievi della scuola di Canale5. Ammessi al Serale per ora sono solo 3: Emiliano e Alex (ballerini) e Michele (cantante). La corsa verso il Serale continua per Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina (cantanti) e Alessio, Antonio, Giulia, Kiara, Nicola e Simone (ballerini). Questa settimana a giudicare le gare di canto e di ballo un'inedita giuria popolare formata da cinque appassionati spettatori scelti tra il pubblico in studio. Ad affiancarla una giuria tecnica non votante composta dalla "grandissima" interprete e cantautrice Fiorella Mannoia e dall'étoile Direttrice dell'Opera e del corpo di ballo di Roma Eleonora Abbagnato.

